Хелп ми плеасе лол Считая, что п 3,14, определите длину окружности и площадь круга, ??сли радиус R = 6 см.

Математика
Хелп ми плеасе лол Считая, что п 3,14, определите длину окружности и площадь круга, ??сли радиус R = 6 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
L= 2пR = 2*3.14*6 = 37,68 S=пR^2= 3,14 * 6^2 = 113,04
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