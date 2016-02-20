ХЕЛП!! Решите неравенство и УКАЖИТЕ ПО ДВА ЕГО РЕШЕНИЯ: рациональное и иррациональное. 1) х - 3 lt; -4 2) 4 - t lt;= 3 (lt;= - меньше или равно)
Алгебра
ХЕЛП!! Решите неравенство и УКАЖИТЕ ПО ДВА ЕГО РЕШЕНИЯ: рациональное и иррациональное. 1) х - 3 lt; -4 2) 4 - t lt;= 3 (lt;= - меньше или равно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x-3<-4 x<-4+3 x<-1,0 рациональное х<1/1 иррациональное 2) 4-t<=3 -t<=3-4 -t<=-1 t<=1,0 рациональное t<= 1/1 иррациональное (/ - черта дроби)
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