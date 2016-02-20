ХЕЛП!! Решите неравенство и УКАЖИТЕ ПО ДВА ЕГО РЕШЕНИЯ: рациональное и иррациональное. 1) х - 3 lt; -4 2) 4 - t lt;= 3 (lt;= - меньше или равно)

Алгебра

ХЕЛП!! Решите неравенство и УКАЖИТЕ ПО ДВА ЕГО РЕШЕНИЯ: рациональное и иррациональное. 1) х - 3 lt; -4 2) 4 - t lt;= 3 (lt;= - меньше или равно)

Автор: Гость