ХЕЛП УЖЕ ЛЕНЬ РЕШАТЬ ПОМОГИТЕ!!!!:( Нужно всавить пропущеные цифры. 1)345*+94*7=1**39 2)4943-3**=**54 3)*7*7*-4*834=37736 4)93*6+**9*=*4740 P.S ЗВЁЗДОЧКИ ЭТО НЕИЗВЕСТНОЕ КОТОРОЕ НАДО НАЙТИ!:) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!КАК БЫ МЫ ...
Математика
ХЕЛП УЖЕ ЛЕНЬ РЕШАТЬ ПОМОГИТЕ!!!!:( Нужно всавить пропущеные цифры. 1)345*+94*7=1**39 2)4943-3**=**54 3)*7*7*-4*834=37736 4)93*6+**9*=*4740 P.S ЗВЁЗДОЧКИ ЭТО НЕИЗВЕСТНОЕ КОТОРОЕ НАДО НАЙТИ!:) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!КАК БЫ МЫ БЕЗ ВАС ЖИЛИ:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3452+9487=12939 2.4943-389=4554 3.87570-49834=37736 4.9346+5394=14740
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Русский язык