ХЕЛП УЖЕ ЛЕНЬ РЕШАТЬ ПОМОГИТЕ!!!!:( Нужно всавить пропущеные цифры. 1)345*+94*7=1**39 2)4943-3**=**54 3)*7*7*-4*834=37736 4)93*6+**9*=*4740 P.S ЗВЁЗДОЧКИ ЭТО НЕИЗВЕСТНОЕ КОТОРОЕ НАДО НАЙТИ!:) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!КАК БЫ МЫ ...

Математика

ХЕЛП УЖЕ ЛЕНЬ РЕШАТЬ ПОМОГИТЕ!!!!:( Нужно всавить пропущеные цифры. 1)345*+94*7=1**39 2)4943-3**=**54 3)*7*7*-4*834=37736 4)93*6+**9*=*4740 P.S ЗВЁЗДОЧКИ ЭТО НЕИЗВЕСТНОЕ КОТОРОЕ НАДО НАЙТИ!:) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!КАК БЫ МЫ БЕЗ ВАС ЖИЛИ:)

Автор: Гость