Хелп)))))В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными сочинительно...
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Хелп)))))В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. Я ощущал прикосновения человеческих ладоней,(1) видел рыбацкий костёр,(2) чувствовал запах дыма,(3) который доносился с берега,(4) слышал мерное чмоканье волны о дебаркадер,(5) наслаждался сахаристым вкусом астраханского арбуза. Будто волшебная власть уносила меня в другое пространство и время,(6) и раскрывались безмерные дали,(7) расступались облачные небеса. Задание 12 Показать текст Ответ: 2 В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложносочинённого предложения. У меня дочь пятнадцати лет,(1) и она целыми днями слушает какой-то визг. У нас роскошная библиотека,(2) большая,(3) с редкими книгами,(4) но она ничегошеньки не хочет. Задание 12 Показать текст Ответ: 3 В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными подчинительной связью. Когда мальчик стал переодеваться и стянул рубашку,(1) обнажив худенькое,(2) с проступающими рёбрами тельце,(3) тёмное от грязи,(4) над правой лопаткой я увидел след от пулевого ранения. Доложив о мальчике,(5) я стал выпытывать у него,(6) кого он знает в штабе армии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6 2)1, 4 3)6 Я не знаю правильно или нет.
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