Хелп)))))В при­ведённых ниже пред­ло­же­ни­ях из про­чи­тан­но­го тек­ста про­ну­ме­ро­ва­ны все за­пя­тые. Вы­пи­ши­те цифру, обо­зна­ча­ю­щую за­пя­тую между ча­стя­ми слож­но­го пред­ло­же­ния, свя­зан­ны­ми со­чи­ни­тель­но...

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Хелп)))))В при­ведённых ниже пред­ло­же­ни­ях из про­чи­тан­но­го тек­ста про­ну­ме­ро­ва­ны все за­пя­тые. Вы­пи­ши­те цифру, обо­зна­ча­ю­щую за­пя­тую между ча­стя­ми слож­но­го пред­ло­же­ния, свя­зан­ны­ми со­чи­ни­тель­ной свя­зью. Я ощу­щал при­кос­но­ве­ния че­ло­ве­че­ских ла­до­ней,(1) видел ры­бац­кий костёр,(2) чув­ство­вал запах дыма,(3) ко­то­рый до­но­сил­ся с бе­ре­га,(4) слы­шал мер­ное чмо­ка­нье волны о де­бар­ка­дер,(5) на­сла­ждал­ся са­ха­ри­стым вку­сом аст­ра­хан­ско­го ар­бу­за. Будто вол­шеб­ная власть уно­си­ла меня в дру­гое про­стран­ство и время,(6) и рас­кры­ва­лись без­мер­ные дали,(7) рас­сту­па­лись об­лач­ные не­бе­са. За­да­ние 12 Показать текст Ответ: 2 В при­ведённых ниже пред­ло­же­ни­ях из про­чи­тан­но­го тек­ста про­ну­ме­ро­ва­ны все за­пя­тые. Вы­пи­ши­те цифры, обо­зна­ча­ю­щие за­пя­тые между ча­стя­ми слож­но­со­чинённого пред­ло­же­ния. У меня дочь пят­на­дца­ти лет,(1) и она це­лы­ми днями слу­ша­ет какой-то визг. У нас рос­кош­ная биб­лио­те­ка,(2) боль­шая,(3) с ред­ки­ми кни­га­ми,(4) но она ни­че­го­шень­ки не хочет. За­да­ние 12 Показать текст Ответ: 3 В при­ведённых ниже пред­ло­же­ни­ях из про­чи­тан­но­го тек­ста про­ну­ме­ро­ва­ны все за­пя­тые. Вы­пи­ши­те цифры, обо­зна­ча­ю­щие за­пя­тые между ча­стя­ми слож­но­го пред­ло­же­ния, свя­зан­ны­ми под­чи­ни­тель­ной свя­зью. Когда маль­чик стал пе­ре­оде­вать­ся и стя­нул ру­баш­ку,(1) об­на­жив ху­день­кое,(2) с про­сту­па­ю­щи­ми рёбрами тель­це,(3) тёмное от грязи,(4) над пра­вой ло­пат­кой я уви­дел след от пу­ле­во­го ра­не­ния. До­ло­жив о маль­чи­ке,(5) я стал вы­пы­ты­вать у него,(6) кого он знает в штабе армии.

Автор: Гость