Химическая связь в иодиде натрия. 1) ковалентная полярная. 2) ковалентная неполярная. 3) металлическая 4)ионная
Химия
Химическая связь в иодиде натрия. 1) ковалентная полярная. 2) ковалентная неполярная. 3) металлическая 4)ионная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в иодиде натрия NaI ионная связь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 1) Те, чьим талантом и виртуозностью исполнения музыкальных пр...
Українська література
Катеты прямоугольного треугольника ABC равны 15 м и 20 м. Из вершины прямого угла С проведён к плоскости этого треугольника перпендикуляр CD...