Химическая связь в иодиде натрия. 1) ковалентная полярная. 2) ковалентная неполярная. 3) металлическая 4)ионная  

Химия
Химическая связь в иодиде натрия. 1) ковалентная полярная. 2) ковалентная неполярная. 3) металлическая 4)ионная  
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Гость:
в иодиде натрия NaI ионная связь
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