Хімічний процес, у результаті якого утворюються вуглекислий газ, вода і виділяється енергія у вигляді тепла й світла
Биология
Хімічний процес, у результаті якого утворюються вуглекислий газ, вода і виділяється енергія у вигляді тепла й світла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цей проце називається фотосинтез.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Запишите главную мысль сказки "Тим Таллер или проданный смех" Запишите персонажей из сказки "Тим Таллер или проданный смех" Прошу помогите с 2 ...