Хімічний процес, у результаті якого утворюються вуглекислий газ, вода і виділяється енергія у вигляді тепла й світла

Биология
Хімічний процес, у результаті якого утворюються вуглекислий газ, вода і виділяється енергія у вигляді тепла й світла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цей проце називається фотосинтез.
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