Химия 7 класс Атомы образуют: 1) Вещества..... строения которые состоят из....... 2) Вещества..... строения которые состоят из
Химия
Химия 7 класс Атомы образуют: 1) Вещества..... строения которые состоят из....... 2) Вещества..... строения которые состоят из
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вещества- это то из чего состоят тела Тела- это все что нас окружает то есть атом-молекула-физические вещества-вещества -тела к веществу относятся: вода медь стекло и тд к телу: ваза труба гвоздь льдина сосулька
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