Химия 7 класс Внутреннее ядро имеет диаметр ..... Км, состоит из ..... И ...... Эта часть ядра ...... Внешнее .......... Ядро имеет толщину около ....... Км. Температура веществ достигает ...... °С. Мантия в переводе с латинс...

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Внутреннее ядро имеет диаметр 1370 км, состоит из из железа и никеля. Эта часть ядра эта часть ядра твердая.Его окружает жидкое внешнее ядро, имеющее толщину около 2000 км, которое состоит также из расплавленных железа и никеля, но кроме них, возможно, включает некоторые другие элементы. Почему мы сказали «возможно»? Потому что о внутреннем строении Земли известно гораздо меньше, чем даже о космосе. Температура веществ в ядре достигает 4000–5000 °С. За ядром располагается покрывающая его мантия толщина которой около 2900 км. Мантия состоит из веществ, образованных главным образом тремя элементами: магнием, кремнием и кислородом. Она имеет температуру около 2000 °С, За мантией располагается земная кора, или литосфера . Толщина океанической земной коры 5–10 км, а континентальной – до 35 км на равнине и до 70 км в горных районах.