Химия. 9 класс. Какая масса 10%-ного раствора гидроксида калия потребуется для поглощения 56 л углекислого газа (при н.у)?
Химия
Химия. 9 класс. Какая масса 10%-ного раствора гидроксида калия потребуется для поглощения 56 л углекислого газа (при н.у)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим кол-во вещ-ва CO2= 56/22,4=2,5 мольПо уравнению реакции KOH необходимо в 2 раза больше, т.е. 5 моль, значит масса KOH = 2,5*56=140 г. Если там еще 10% примесей, то 140г/10%*100%=14. 4 г - масса примесей, а всего получается м-72,2 гЕсли я помог с ответом,отметь как лучшее ^.^
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