Химия Тут легко !!! Zn+CuCl^2=Cu+ZnCl^2 Определить количество меди ( Cu) если взять 60 граммм??в хлорида меди ( CuCl^2) .
Химия
Химия Тут легко !!! Zn+CuCl^2=Cu+ZnCl^2 Определить количество меди ( Cu) если взять 60 граммм??в хлорида меди ( CuCl^2) .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(CuCI2)=60/99,5=0,6 моль n(CuCI2):(Cu)=1:1,следовательно,n(Cu)=0.6моль m(Cu)=0,6*64=38,4г
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