Хитрость,шалость,жестокость, искренность,скромность, скупость, жадность,справедливость,стыдливость,лживость,совесть,достойность,благородство. #выписать имена сущ в 3скл

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Хитрость,шалость,жестокость, искренность,скромность, скупость, жадность,справедливость,стыдливость,лживость,совесть,достойность,благородство. #выписать имена сущ в 3скл
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Гость:
Хитрость,шалость,жестокость, искренность,скромность, скупость, жадность,справедливость,стыдливость,лживость,совесть,достойность.
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