Хитрость,шалость,жестокость, искренность,скромность, скупость, жадность,справедливость,стыдливость,лживость,совесть,достойность,благородство. #выписать имена сущ в 3скл
Русский язык
Хитрость,шалость,жестокость, искренность,скромность, скупость, жадность,справедливость,стыдливость,лживость,совесть,достойность,благородство. #выписать имена сущ в 3скл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хитрость,шалость,жестокость, искренность,скромность, скупость, жадность,справедливость,стыдливость,лживость,совесть,достойность.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська мова