Хоботные животные отличаются от других млекопитающих; А)Отсутствием волосяного покрова;Б)длинным хоботом;В)крупными размерами;Г)наличием бивней.
Биология
Хоботные животные отличаются от других млекопитающих; А)Отсутствием волосяного покрова;Б)длинным хоботом;В)крупными размерами;Г)наличием бивней.
Ответ(ы):
Гость:
Мне кжется что ответ- б
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