Хочет снова Карабас Дать ребятам мастер-класс. Приглашает он артистов И надеется на вас. Кто из сказочных героев сможет эту роль сыграть? 1) И мурлычет, и поёт, Ловким в сказках он слывёт. Надевает сапоги Очень хитрый ч...
Литература
Хочет снова Карабас Дать ребятам мастер-класс. Приглашает он артистов И надеется на вас. Кто из сказочных героев сможет эту роль сыграть? 1) И мурлычет, и поёт, Ловким в сказках он слывёт. Надевает сапоги Очень хитрый чудо – … 2) А её зовут Кума, Очень любит петуха. Всех на свете обведёт Эта кумушка – …
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