Хохломские мастера расписали 1600 ложек. Пятую часть всех ложек увезли на выставку, а остальные упаковали в коробки по 20 ложек в каждую и отправили на ярмарку. Сколько коробок с ложками отправили на ярмарку???? Помогите, пожал...

Математика

Хохломские мастера расписали 1600 ложек. Пятую часть всех ложек увезли на выставку, а остальные упаковали в коробки по 20 ложек в каждую и отправили на ярмарку. Сколько коробок с ложками отправили на ярмарку???? Помогите, пожалуйста....

Автор: Гость