Хохломские мастера расписали 1600 ложек. Пятую часть всех ложек увезли на выставку, а остальные упаковали в коробки по 20 ложек в каждую и отправили на ярмарку. Сколько коробок с ложками отправили на ярмарку???? Помогите, пожал...
Математика
Хохломские мастера расписали 1600 ложек. Пятую часть всех ложек увезли на выставку, а остальные упаковали в коробки по 20 ложек в каждую и отправили на ярмарку. Сколько коробок с ложками отправили на ярмарку???? Помогите, пожалуйста....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1600/5=320-ложек увезли1600-320=1280-осталось1280/20=64-коробки увезли
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