Хорда окружности равна 6 корней из 2 дм и стягивает дугу в 90 градусов найти длину окружности и длину дуги
Геометрия
Хорда окружности равна 6 корней из 2 дм и стягивает дугу в 90 градусов найти длину окружности и длину дуги
Ответ(ы):
Гость:
хорда =6√2, стягивает дугу в 90 ⇒она является стороной квадрата вписанного в окружность а4=R√2⇒6√2=R√2⇒R=6√2/√2=6C=2*3,14*6=37,68 L=37,68/4=9,42
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