Хорда окружности равна 6 корней из 2 дм и стягивает дугу в 90 градусов найти длину окружности и длину дуги

Геометрия

Хорда окружности равна 6 корней из 2 дм и стягивает дугу в 90 градусов найти длину окружности и длину дуги

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