Хорошо,идти,по,весенний,лес,ранний,утром.В ,воздух,чувствуется,влажность,и,запах,цветы.Земля,покрыта,зеленый ,ковер.
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Хорошо,идти,по,весенний,лес,ранний,утром.В ,воздух,чувствуется,влажность,и,запах,цветы.Земля,покрыта,зеленый ,ковер.
Ответ(ы):
Гость:
Хорошо идти по весеннему лесу ранним утром. В воздухе чувствуется влажность и запах цветов. Земля покрыта зелёным ковром.
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