Хорошо мишке в берлоге! Никаких забот о еде. Сытый,довольный,развалился медведь в ??епле,вспоминает о рыбе, ягодах и орешках прошлого года.lt;br /gt;Вопрос найти 13 слов с безударными гласными в корне и опасные для парных по зв...
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Хорошо мишке в берлоге! Никаких забот о еде. Сытый,довольный,развалился медведь в ??епле,вспоминает о рыбе, ягодах и орешках прошлого года.lt;br /gt;Вопрос найти 13 слов с безударными гласными в корне и опасные для парных по звонкости -глухости согласных.подчеркни опасные места lt;br /gt;lt;br /gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошо (безударная гласная о, о), берлоге (безударная гласная е), забот (безударная гласная а), еде (безударная гласная е), развалился (безударная гласная а), медведь (безударная гласная е), в тепле (безударная гласная е), вспоминает (безударная гласная о), орешках (безударная гласная о), забот ( парная глухая согласная т), медведь (парная звонкая согласная д) - это все, что нашла.
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