Хозяйка купила 9 кг сахарного песка. Она протянула продавцу 500 рублей и получила 284 р сдачи. Сколько стоит килограмм сахарного песка?
Математика
Хозяйка купила 9 кг сахарного песка. Она протянула продавцу 500 рублей и получила 284 р сдачи. Сколько стоит килограмм сахарного песка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)500-284=216 руб. - хозяйка заплатила за покупку 2)216/9=24 рубля - стоит кг сахарного песка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Биология
Математика
Расстояние между пристанями А и В равно 60 км. Из А и В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, котор...