Хозяйка купила 9 кг сахарного песка. Она протянула продавцу 500 рублей и получила 284 р сдачи. Сколько стоит килограмм сахарного песка?

Математика

Хозяйка купила 9 кг сахарного песка. Она протянула продавцу 500 рублей и получила 284 р сдачи. Сколько стоит килограмм сахарного песка?

Автор: Гость