Хозяйка купила 9 кг сахарного песка. Она протянула продавцу 500 рублей и получила 284 р сдачи. Сколько стоит килограмм сахарного песка?

Математика
Хозяйка купила 9 кг сахарного песка. Она протянула продавцу 500 рублей и получила 284 р сдачи. Сколько стоит килограмм сахарного песка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)500-284=216 руб. - хозяйка заплатила за покупку 2)216/9=24 рубля - стоит кг сахарного песка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Пожалуйста помогите срочно!
Ответить
Биология
Зачем создавали эти комитеты по охране окружающей среды? помогите найти информа??ию для презинтации
Ответить
Литература
Подберите эпитеты на тему "Весна" к данным словам: Листья Трава Воздух
Ответить
Математика
Расстояние между пристанями А и В равно 60 км. Из А и В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, котор...
Ответить
Физика
Номер 18.5 помогите умоляю
Ответить