Хто так говорив?: я жив філософом і хочу бути похованим як такий, - без роскоші і помпезності... Я ніколи не був ані супим, ані багатим... На державні прибутки дивився, як на святиню
История
Хто так говорив?: я жив філософом і хочу бути похованим як такий, - без роскоші і помпезності... Я ніколи не був ані супим, ані багатим... На державні прибутки дивився, як на святиню
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фрідріх II (є одним з найзначніших правителів Німеччини) написав так у своєму заповіті: " Я жив філософом і хочу бути похованим як такий, - без розкоші і помпезності... Я ніколи не був ані супим, ані багатим... На державні прибутки дивився, як на святиню..."
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