Художник нарисовал прекрасный пейзаж. Моя мама показала свой старый портрет.Прав??тельство решило достроить старый дом.Ну наконец то приехал пассажирский поезд. разобрать по членам предложения
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Художник нарисовал прекрасный пейзаж. Моя мама показала свой старый портрет.Прав??тельство решило достроить старый дом.Ну наконец то приехал пассажирский поезд. разобрать по членам предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Художник(подлежащее) нарисовал(сказуемое) прекрасный(определение) пейзаж(дополнение). Моя(определение) мама(подлежащее) показала (сказуемое) свой(определение) старый(определение) портрет(дополнение).Правительство(подлежащее) решило достроить(сказуемые) старый(определение) дом(дополнение).Ну наконец то(обстоятельство) приехал(сказуемое) пассажирский(определение)поезд(подлежащее).
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