Художник нарисовал прекрасный пейзаж. Моя мама показала свой старый портрет.Прав??тельство решило достроить старый дом.Ну наконец то приехал пассажирский поезд. разобрать по членам предложения

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Художник нарисовал прекрасный пейзаж. Моя мама показала свой старый портрет.Прав??тельство решило достроить старый дом.Ну наконец то приехал пассажирский поезд. разобрать по членам предложения

Автор: Гость