Килограммовая пачка гречки стоит 27 рублей. Какое наибольшее количество таких пачек гречки можно купить на 100 рублей?
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Килограммовая пачка гречки стоит 27 рублей. Какое наибольшее количество таких пачек гречки можно купить на 100 рублей?
Ответ(ы):
Гость:
1) 100:27=3(ост.19) Ответ: можно купить 3 таких пачки.
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