килька зелень пение решишь весёлый овощ чаща метели распредели слова в групы в слове два слога в слове три слога в слове все согласные звуки мягк ие в слове не все согласные звуки мягкие
килька зелень пение решишь весёлый овощ чаща метели распредели слова в групы в слове два слога в слове три слога в слове все согласные звуки мягк ие в слове не все согласные звуки мягкие
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Два слога: киль-ка, зе-лень, решишь, овощ, чаща. Три слога: пе-ни-е, ве-сё-лый, ме-те-ли. Все согласные звуки мягкие: зелень, пение, чаща, метели. Не все согласные звуки мягкие: килька, решишь, весёлый, овощ.