Ким і яким став Клим Джура?З казки засіб віл переляку №9

Ким і яким став Клим Джура?З казки засіб віл переляку №9

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Клим був боягузом а став мужнім чоловіком
Похожие вопросы