Кинетическая энергия нестабильной частицы равна 35 МэВ.Во сколько раз увеличится ??ремя жизни частицы, если ее масса покоя равна 0,15 а.е.м. ?

Физика

Кинетическая энергия нестабильной частицы равна 35 МэВ.Во сколько раз увеличится ??ремя жизни частицы, если ее масса покоя равна 0,15 а.е.м. ?

Автор: Гость