Кинетическая энергия нестабильной частицы равна 35 МэВ.Во сколько раз увеличится ??ремя жизни частицы, если ее масса покоя равна 0,15 а.е.м. ?
Физика
Кинетическая энергия нестабильной частицы равна 35 МэВ.Во сколько раз увеличится ??ремя жизни частицы, если ее масса покоя равна 0,15 а.е.м. ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T/to=E/mc^2 =35*931,5*10^6/0,15*1,66*10^-27*3*10^8=4*10^19 с
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