KIO3+NA2SO3+H2SO4-I2+NA2SO4+K2SO4+H2O состааить электронные уравнения, подобрать коэффициент методом электронного баланса и укажите востановитель и окислитель для каждой реакции

Химия

KIO3+NA2SO3+H2SO4-I2+NA2SO4+K2SO4+H2O состааить электронные уравнения, подобрать коэффициент методом электронного баланса и укажите востановитель и окислитель для каждой реакции

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