KIO3+NA2SO3+H2SO4-I2+NA2SO4+K2SO4+H2O состааить электронные уравнения, подобрать коэффициент методом электронного баланса и укажите востановитель и окислитель для каждой реакции
Химия
KIO3+NA2SO3+H2SO4-I2+NA2SO4+K2SO4+H2O состааить электронные уравнения, подобрать коэффициент методом электронного баланса и укажите востановитель и окислитель для каждой реакции
Ответ(ы):
Гость:
+4 +5 0 +6 5Na2SO3 + 2KIO3 + H2SO4 = I2 + 5Na2SO4 + K2SO4 + H2O S(+4) - 2е -----> S(+6) 2 5 2I(+5) + 2*5e ------> 2I(0) 10 1 S - восстановитель, окисляется I - окислитель, восстанавливается
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