Кипятильник потребляет ток4 А,напряжение на его зажимах 220 В.За какое время этот кипятильник нагреет 2 л воды от 20 градусов до кипения?

Физика

Кипятильник потребляет ток4 А,напряжение на его зажимах 220 В.За какое время этот кипятильник нагреет 2 л воды от 20 градусов до кипения?

Автор: Гость