Кипятильник потребляет ток4 А,напряжение на его зажимах 220 В.За какое время этот кипятильник нагреет 2 л воды от 20 градусов до кипения?
Физика
Кипятильник потребляет ток4 А,напряжение на его зажимах 220 В.За какое время этот кипятильник нагреет 2 л воды от 20 градусов до кипения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: I = 4 A U = 220 В V = 2 л = 0,002 м³ t₁ = 20°C t₂ = 100°C ρ = 1000 кг/м³ t - ? Для нагревания воды нужно Q₁ = cm(t₂ - t₁) Кипятильник выделяет Q₂ = IUt Используем закон сохранения энергии Q₁ = Q₂ IUt = cm(t₂ - t₁) t = cm(t₂ - t₁)/IU m = ρV t = 4200 Дж/кг·°С·1000 кг/м³·0,002 м³(100 °С - 20 °С)/4 А·220 В = 764 с= 12 мин 44 с
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