Класифікуйте хімічні елементи з порядковими номерами в періодичній системі 5,8,13,18, 25,35 за такими ознаками: а) елементи одного періоду; б) елементи однієї групи; в) елемен ти однієї підгрупи.

А) елементи одного періоду з порядковими номерами:5 і 8 та 13 і 18; б) елементи однієї групи :5 і 13 та 25 і 35; в) елементи однієї підгрупи: 5 і 13