Класом .театор . спектаколь. повесьть сказки. белеты . театральной . кассе . спектак??е. учавствовать . болконе . яруса. сцене. тиатра. ВЫДЕЛИ ПАДЕЖ И СКЛАНЕНИЕ 1 2 3

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Класом .театор . спектаколь. повесьть сказки. белеты . театральной . кассе . спектак??е. учавствовать . болконе . яруса. сцене. тиатра. ВЫДЕЛИ ПАДЕЖ И СКЛАНЕНИЕ 1 2 3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Классом-тварит. падеж, 2 скл спектакль-им.падеж, 2 скл театр-им. падеж, 2 скл повесть-им. падеж, 3 скл сказки-род. падеж, 1 скл билеты-вин.падеж, 2 скл Театральной-род. падеж,  кассе-род. падеж, 1 скл участвовать- нет ни падежа, ни скл балконе-предл.падеж, 2 скл яруса-им.падеж, 2 скл, сцене-предл. падеж, 1 скл театра-род. падеж, 2 скл
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