Классь гидроидные:Интересная информация

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Эпителиально-мускульные клетки составляют основу эктодермы. Сократительные волоконца в отростках их клеток обеспечивают движение щупалец и всего тела, которое может вытягиваться, сокращаться, шагать подобно гусеницам бабочек-пядениц.Среди эпителиально-мускульных клеток расположены по одиночке или группами стрекательные клетки. Особенно много их на щупальцах. В полой капсуле клетки находится спирально свернутая стрекательная нить. На наружной поверхности клетки расположен чувствительный волосок, раздражение которого (механическое или химическое) вызывает выстреливание стрекательной нити. Стрекательные клетки используются только один раз, после чего погибают.Взамен израсходованных стрекательных, а также других видов клеток в эктодерме развиваются новые — из многочисленных мелких быстро размножающихся недифференцированных промежуточных клеток. Благодаря их наличию у гидры хорошо выражена способность к регенерации утраченных или поврежденных клеток и частей тела.Нервные клетки расположены равномерно в глубине эктодермы; их отростки образуют сетевидное сплетение —диффузную нервную систему. Раздражение от одной клетки передается другим нервным клеткам, а от них — кожно-мускульным клеткам. Ответ на внешнее раздражение у гидры представляет собой простой безусловный рефлекс. Таким образом, клетки эктодермы выполняют защитную, двигательную и чувствительную функции.Энтодерма образована клетками двух видов: железистыми и пищеварительными. Железистые клетки выделяют пищеварительные ферменты в кишечную полость. Пищеварительные сходны по строению с эпителиально-мускульными клетками эктодермы, но в отличие от них снабжены одним-двумя жгутиками и способны образовывать ложноножки.Следовательно, клетки энтодермы специализируются на выполнении пищеварительной функции.Гидра — хищное животное. Стрекательными нитями своих щупалец она поражает мелких водных животных, парализуя и заглатывая их. В кишечной полости пища полупереваривается до кашеобразного состоянияферментами, выделяемыми железистыми клетками энтодермы. Затем мелкие пищевые частицы захватываются вращательными движениями жгутиков пищеварительных клеток и фагоцитируются их ложноножками. Непереваренные остатки пищи удаляются через ротовое отверстие.Таким образом, у гидры, как и у всех кишечнополостных, пищеварение смешанное.Размножение гидры происходит в теплое время года бесполым способом — почкованием. На теле гидры образуется сначала небольшой бугорок — почка, представляющая собой выпячивание наружу двух слоев тела. Почка увеличивается в размерах, на ней образуются щупальца и ротовое отверстие. Вскоре молодая гидра отделяется от материнской особи.С наступлением осенних холодов гидра приступает к половому размножению. Гидры разных видов могут быть раздельнополыми и гермафродитами. Некоторые промежуточные клетки эктодермы дифференцируются в мужские и женские половые клетки. Сперматозоиды выходят в воду и сливаются со зрелой яйцеклеткой, находящейся в эктодерме другой гидры. Зигота окружается плотной защитной оболочкой и зимует на дне водоема. Весной из нее развивается молодая гидра, которая размножается почкованием.