Клиент банка открыл счет положив на него 5 тысяч рублей с целью накопить на покупк?? мебели банк начисляет на вклад ежегодно 9 процентов сколько денег будет на счете через год
Математика
Клиент банка открыл счет положив на него 5 тысяч рублей с целью накопить на покупк?? мебели банк начисляет на вклад ежегодно 9 процентов сколько денег будет на счете через год
Ответ(ы):
Гость:
5.000 рублей всего. Проценты вычисляем по формуле X:100*% 5000 / 100 * 9 = 450 рублей 5000 + 450 = 5450 рублей Ответ: 5450 рублей.
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