Клиент банка открыл счет положив на него 5 тысяч рублей с целью накопить на покупк?? мебели банк начисляет на вклад ежегодно 9 процентов сколько денег будет на счете через год

Математика

Клиент банка открыл счет положив на него 5 тысяч рублей с целью накопить на покупк?? мебели банк начисляет на вклад ежегодно 9 процентов сколько денег будет на счете через год

Автор: Гость