Клиент вложил в банк 65 тысяч рублей под 7% годовых какая сумма будет у него на счету через 3 года помогите мне пожалуйста 10 балов дам

Математика

Клиент вложил в банк 65 тысяч рублей под 7% годовых какая сумма будет у него на счету через 3 года помогите мне пожалуйста 10 балов дам

Автор: Гость