Клиент вложил в банк 65 тысяч рублей под 7% годовых какая сумма будет у него на счету через 3 года помогите мне пожалуйста 10 балов дам
Математика
Клиент вложил в банк 65 тысяч рублей под 7% годовых какая сумма будет у него на счету через 3 года помогите мне пожалуйста 10 балов дам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65 000 - 100% ? - 7% 1) 65 000 х 7 : 100 =4 550(руб) проценты за один год 2) 4 550 х 3 + 65 000 =78 650 (руб) будет на счете через 3 года Ответ: 78 650 руб
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