Клітинки квадрата 100100 пофарбовані в чорний і білий кольори так, що в будь-як??му прямокутнику 1 2 є хоча б одна чорна клітинка, а в будь-якому прямокутнику 16 знайдуться дві чорні клітинки, розташовані поряд....

Математика
Клітинки квадрата 100100 пофарбовані в чорний і білий кольори так, що в будь-як??му прямокутнику 1 2 є хоча б одна чорна клітинка, а в будь-якому прямокутнику 16 знайдуться дві чорні клітинки, розташовані поряд. Яка найменша кількість чорних клітинок може бути в цьому квадраті?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В квадрате 100*100 всего 10000 клеток. В прямоугольнике 1*6 - 3 чёрных клетки. если 10000/6 мы узнаем сколько всего прямоугольников 1*6 в квадрате. Получается 1666,(6). 1666,6*3=4999,(9), т.е. минимальное количество чёрных клеток 5000
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