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В квадрате 100*100 всего 10000 клеток. В прямоугольнике 1*6 - 3 чёрных клетки. если 10000/6 мы узнаем сколько всего прямоугольников 1*6 в квадрате. Получается 1666,(6). 1666,6*3=4999,(9), т.е. минимальное количество чёрных клеток 5000