Ключевая мысль трагедии Моцарт и Сальери 1)"Ты, Моцарт,бог,и сам того не знаешь..." 2) Когда бы все так чувствовали силу гармонии 3) гений и злодейство-две вещи несовместимые 4)все говорят: нет правды на земле. но правды нет - ...

Литература

Ключевая мысль трагедии Моцарт и Сальери 1)"Ты, Моцарт,бог,и сам того не знаешь..." 2) Когда бы все так чувствовали силу гармонии 3) гений и злодейство-две вещи несовместимые 4)все говорят: нет правды на земле. но правды нет - и выше 5) но ужель он прав, и я не гений?

Автор: Гость