Ключевая мысль трагедии Моцарт и Сальери 1)"Ты, Моцарт,бог,и сам того не знаешь..." 2) Когда бы все так чувствовали силу гармонии 3) гений и злодейство-две вещи несовместимые 4)все говорят: нет правды на земле. но правды нет - ...

Литература
Ключевая мысль трагедии Моцарт и Сальери 1)"Ты, Моцарт,бог,и сам того не знаешь..." 2) Когда бы все так чувствовали силу гармонии 3) гений и злодейство-две вещи несовместимые 4)все говорят: нет правды на земле. но правды нет - и выше 5) но ужель он прав, и я не гений?
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2это правильно?ещопгдраап
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