Ключевые слова к тексту -при въезде Тараса и его сыновей оглушили пятьдесят кузне??ких молотов , ударявших в двадцати пяти кузницах , покрытых дерном и вырытых в земле

Литература
Ключевые слова к тексту -при въезде Тараса и его сыновей оглушили пятьдесят кузне??ких молотов , ударявших в двадцати пяти кузницах , покрытых дерном и вырытых в земле
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При въезде их  оглушили пятьдесят молотов, ударявших кузницах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какие вопросы, поднятые в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова и Н.В.Гоголя, не те??яют своей актуальности с течением времени? Сочинение-рассуж...
Ответить
Математика
трава при сушке теряет 88% своей массы. сколько свежие травы надо спросить чтобы по??учить 240 килограмм сена? срочно
Ответить
Физика
За якою формулою визначають кількість теплоти, передану тілу у ході нагрівання або виділену ним під час охолодження
Ответить
Математика
5 задача очень надо 100 баллов
Ответить
Английский язык
There weren't ... people at the party. Что нужно вписать из some: little: few: many: a little: a few&
Ответить