Ключевые слова к тексту -при въезде Тараса и его сыновей оглушили пятьдесят кузне??ких молотов , ударявших в двадцати пяти кузницах , покрытых дерном и вырытых в земле
Литература
Ключевые слова к тексту -при въезде Тараса и его сыновей оглушили пятьдесят кузне??ких молотов , ударявших в двадцати пяти кузницах , покрытых дерном и вырытых в земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При въезде их оглушили пятьдесят молотов, ударявших кузницах.
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