Ключевые исторические события западников и славянофилов?????

Ключевые исторические события западников и славянофилов?????

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)Росии  не обходимы были переменны. 2)Отмена крпеостного права. 3)Нужны реформы.
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