Кмк решить задачу по математике 4 класса .Из 100 килограммов свеклы при переработки получается 16 кг. сахара. Сколько килограммов сахара получится из 1 тонны свеклы?
Математика
Кмк решить задачу по математике 4 класса .Из 100 килограммов свеклы при переработки получается 16 кг. сахара. Сколько килограммов сахара получится из 1 тонны свеклы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1т=1000 кг1000/100=10-в 10 раз больше16*10=160 кг сахара
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