Кмк решить задачу по математике 4 класса .Из 100 килограммов свеклы при переработки получается 16 кг. сахара. Сколько килограммов сахара получится из 1 тонны свеклы?

Математика

Кмк решить задачу по математике 4 класса .Из 100 килограммов свеклы при переработки получается 16 кг. сахара. Сколько килограммов сахара получится из 1 тонны свеклы?

Автор: Гость