Книга 5 раз дороже тетради.За книгу и тетради 120 рублей оплатили.Такая 4 тетрадь , и ??акая 2 книга сколько стоит?

Математика

Книга 5 раз дороже тетради.За книгу и тетради 120 рублей оплатили.Такая 4 тетрадь , и ??акая 2 книга сколько стоит?

Автор: Гость