Книга 5 раз дороже тетради.За книгу и тетради 120 рублей оплатили.Такая 4 тетрадь , и ??акая 2 книга сколько стоит?
Математика
Книга 5 раз дороже тетради.За книгу и тетради 120 рублей оплатили.Такая 4 тетрадь , и ??акая 2 книга сколько стоит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:6=20 рублей 20*1=20 руб стоит тетрадь 20*5=100 руб стоит книга 20*4+100*2=80+200=280 руб
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