Книга дороже тетради на 80руб.За книгу и тетрадь заплотили 120руб.Сколько нужно заплотить за 5таких тетрадей и 3такие книги
Математика
Книга дороже тетради на 80руб.За книгу и тетрадь заплотили 120руб.Сколько нужно заплотить за 5таких тетрадей и 3такие книги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 5 тетрадей нужно заплатить 200 рублей А за 3 книги 240 рублей.
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