Книга дороже тетради на 80руб.За книгу и тетрадь заплотили 120руб.Сколько нужно заплотить за 5таких тетрадей и 3такие книги

Математика

Книга дороже тетради на 80руб.За книгу и тетрадь заплотили 120руб.Сколько нужно заплотить за 5таких тетрадей и 3такие книги

Автор: Гость