Книга дороже тетради в 5 раз за книгу и тетрадь заплатили 120 руб. Сколько всего нужно заплатить за 4 такие тетради и две такие книги помогите пожалуста

Математика

Книга дороже тетради в 5 раз за книгу и тетрадь заплатили 120 руб. Сколько всего нужно заплатить за 4 такие тетради и две такие книги помогите пожалуста

Автор: Гость