Книга дороже тетради в 5 раз за книгу и тетрадь заплатили 120 руб. Сколько всего нужно заплатить за 4 такие тетради и две такие книги помогите пожалуста
Математика
Книга дороже тетради в 5 раз за книгу и тетрадь заплатили 120 руб. Сколько всего нужно заплатить за 4 такие тетради и две такие книги помогите пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 часть - стоит тетрадь 5 частей - стоит книга 5+1=6 всего частей 120 руб:6=20 руб (стоит тетрадь) 20 руб*5=100 руб (стоит книга) 4*20 руб=80 руб (стоят 4 тетради) 2*100 руб=200 руб (стоят две книги) 80 руб+200 руб=280 руб Ответ: за 4 тетради и две книги нужно заплатить 280 рублей
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