Книга, художник, припев, рассказал- морфемный разбор сделайте мне?

Книга (существительное): -а окончание, книг- - основа, -книг- корень; Художник (существительное): нулевое окончание, художник - основа, -худож- корень, -ник суффикс; Припев (существительное): нулевое окончание, припев - основа, при- приставка, -пе- корень, -в суффикс; Рассказал (глагол): нулевое окончание, рассказал - основа (иногда в основу не включают суффикс прошедшего времени глагола Л), рас- приставка, -сказ- корень, -а- суффикс, -л- суффикс.