Книга, набранная с помощью компьютера в кодировке Unicode ( один символ кодируется дв??мя байтами ) , содержит 160 страниц , на каждой странице - 80 строк , в каждой строке - 40 символов. сколько кбайт в книге?

Информатика

Книга, набранная с помощью компьютера в кодировке Unicode ( один символ кодируется дв??мя байтами ) , содержит 160 страниц , на каждой странице - 80 строк , в каждой строке - 40 символов. сколько кбайт в книге?

Автор: Гость