Книга, набранная с помощью компьютера в кодировке Unicode ( один символ кодируется дв??мя байтами ) , содержит 160 страниц , на каждой странице - 80 строк , в каждой строке - 40 символов. сколько кбайт в книге?

Информатика
Книга, набранная с помощью компьютера в кодировке Unicode ( один символ кодируется дв??мя байтами ) , содержит 160 страниц , на каждой странице - 80 строк , в каждой строке - 40 символов. сколько кбайт в книге?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160*80*40=512000,512000*2=1024000,1024000/1024=1000Кбайт
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