Книга, набранная с помощью компьютера содержит 300 страниц; на каждой странице-60 строк, в каждой строке-700 символов. Каков объем информации в книге? (в разных единицах измер ения информации). Помогите срочно пож...
Книга, набранная с помощью компьютера содержит 300 страниц; на каждой странице-60 строк, в каждой строке-700 символов. Каков объем информации в книге? (в разных единицах измер ения информации). Помогите срочно пожалуйста!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
300*60*700=12600000 байт 12600000 байт=12304,7 килобайт 12304,7 килобайт=12,01 мегабайт