Книга содержит текст и иллюстрации к ней. Объем текста 350 страниц. Каждая страниц?? содержит 48 строк по 64 символа в строке. Иллюстрации яв- ляются 16 разрядными цветными рисунками размером 480×160 пикселей. Ко- личество илл...

Информатика

Книга содержит текст и иллюстрации к ней. Объем текста 350 страниц. Каждая страниц?? содержит 48 строк по 64 символа в строке. Иллюстрации яв- ляются 16 разрядными цветными рисунками размером 480×160 пикселей. Ко- личество иллюстраций 10. Определите объем всей книги в килобайтах

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