Книга стоит 10 рублей и ещё половину от стоимости книги. сколько стоит книга. соста??ить уравнение

Математика

Книга стоит 10 рублей и ещё половину от стоимости книги. сколько стоит книга. соста??ить уравнение

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