Книга стоит 10 рублей и ещё половину от стоимости книги. сколько стоит книга. соста??ить уравнение
Математика
Книга стоит 10 рублей и ещё половину от стоимости книги. сколько стоит книга. соста??ить уравнение
Ответ(ы):
Гость:
х - стоимость книги;10+х/2 - стоимость книги;х=10+х/2;х/2=10;х=20 рублей.
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