Книге Елены молоховец подарок молодым хозяйкам имеется рецепт пирога с черносливом для пирога на 10 человек следует взять одну десятую фунта чернослива сколько граммов черносл ива следует взять для пирога рассчитанног...

Книге Елены молоховец подарок молодым хозяйкам имеется рецепт пирога с черносливом для пирога на 10 человек следует взять одну десятую фунта чернослива сколько граммов черносл ива следует взять для пирога рассчитанного На 3 человек считайте что 1 фунт равен 0,4 килограмм