Книге Елены молоховец подарок молодым хозяйкам имеется рецепт пирога с черносливом для пирога на 10 человек следует взять одну десятую фунта чернослива сколько граммов черносл ива следует взять для пирога рассчитанног...
Книге Елены молоховец подарок молодым хозяйкам имеется рецепт пирога с черносливом для пирога на 10 человек следует взять одну десятую фунта чернослива сколько граммов черносл ива следует взять для пирога рассчитанного На 3 человек считайте что 1 фунт равен 0,4 килограмм
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 0,4*0,1 : 10=0,004(кг)-на порцию для одного человека 2) 0,004*3=0,012(кг)-на трех человек