Книжные,литературные выражения в сказке спящяя царевна пожалуйста даю 45 баллов

Гость: Гость:

1. По усам вино бежало, В рот же капли не попало. 2. Что ни в сказке рассказать, Ни пером не описать. 3. Будет долго в свете жить; Будут внуки веселить Вместе с нею мать, отца До земного их конца. 4. Расцвела, как майский цвет; Вот уж ей пятнадцать лет.. . 5. Птица там не пролетит, Близко зверь не пробежит.