Книжные,литературные выражения в сказке спящяя царевна пожалуйста даю 45 баллов

Разное
Книжные,литературные выражения в сказке спящяя царевна пожалуйста даю 45 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. По усам вино бежало, В рот же капли не попало. 2. Что ни в сказке рассказать, Ни пером не описать. 3. Будет долго в свете жить; Будут внуки веселить Вместе с нею мать, отца До земного их конца. 4. Расцвела, как майский цвет; Вот уж ей пятнадцать лет.. . 5. Птица там не пролетит, Близко зверь не пробежит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Докажите что из 3 чисел всегда есть два сумма которых делится на два
Ответить
Разное
На английском Джейсон стетхем
Ответить
Разное
Решите неравенство методом введения новой переменной 3^1+x · 2^1-x + 3^x · 2^-x 10,5
Ответить
Разное
Что перспективнее нефть, уголь или газ? почему? (Развёрнутый ответ) СРОЧНО!!!
Ответить
Разное
Сколько будет если двести тридцать сложить с триста???
Ответить
Разное
Как разобрать слово повернулись, как часть речи?
Ответить
Разное
Як буде ручка по англійському
Ответить
Разное
Представьте, что вы получили право направить в Общественную палату РФ трёх представителей . Кого бы вы предложили? Свой выбор обоснуйте!!! ...
Ответить
Разное
Если незвеное чсло увелиить на2/5 части того же числа то получим 20.Найдите неизвестное число
Ответить
Разное
Помогите!!!!!! укажи падеж, склонение, число.. На праздничной улице, легкой зяби, из-за далекого горизонта, на тяжелой работе, о гибком ноуте, о ни...
Ответить