Книжные,литературные выражения в сказке спящяя царевна пожалуйста даю 45 баллов
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Книжные,литературные выражения в сказке спящяя царевна пожалуйста даю 45 баллов
Ответ(ы):
Гость:
1. По усам вино бежало, В рот же капли не попало. 2. Что ни в сказке рассказать, Ни пером не описать. 3. Будет долго в свете жить; Будут внуки веселить Вместе с нею мать, отца До земного их конца. 4. Расцвела, как майский цвет; Вот уж ей пятнадцать лет.. . 5. Птица там не пролетит, Близко зверь не пробежит.
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