Книги посвящённые геологической истории Земли.

Это такие книги, в которых говорится о внутренних и внешних полезных ископаемых, например про нефть и ее залежи и т.д. В таком духе, а история, это значит, все что было раньше.

Гость: Гость:

Ричард Фостер Флинт — крупнейший знаток новейшей истории Земли, профессор Йельского У ниверситета в США. Его книга «Ледники и палеогеография плейстоцена» была переведена на русский язык. Настоящий труд Р. Ф. Флинта по содержанию шире его предыдущих работ, о чем свидетельствует само название книги: «История Земли». В данной работе автор излагает всю историю Земли, а не только ее новейШую геологическую историю. В ней уделено большое внимание развитию органической жизни Земли, включая историю и развитие человека. Книга написана интересно и оригинально. Как и предыдущие книги того же автора, «История Земли» должна привлечь внимание советского читателя благодаря ее достоинствам. В ней отражена цельная концепция автора, обобщающая обширный опыт мировой палеогеографической и геологической наук. Ценной особенностью книги Р, Флинта является мастерство изложения, отражающее не только стилистическое дарование Флинта, но и ясность его мысли. Книга легко воспринимается читателем. Имея в виду, что Р. Ф. Флинт уже известен советскому читателю, я счел возможным ограничить свои пояснения этим кратким предисловием. Ричард Фостер Флинт скончался в июне 1976 г. Предлагаемая читателю книга является последним трудом талантливого ученого.