Книги разложили на две полки. На первую поставили 14 книг, что составило 1/3 всех книг. сколько книг поставили на вторую полку?

Математика
Книги разложили на две полки. На первую поставили 14 книг, что составило 1/3 всех книг. сколько книг поставили на вторую полку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14*3=42 книги было всего 2)42-14=28 книг поставили на 2 полку Ответ:28 книг
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