Книги разложили на две полки. На первую поставили 14 книг, что составило 1/3 всех книг. сколько книг поставили на вторую полку?

Математика

Книги разложили на две полки. На первую поставили 14 книг, что составило 1/3 всех книг. сколько книг поставили на вторую полку?

Автор: Гость