Князь, перенёсший столицу своего княжества из Ростова во Владимир

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Князь, перенёсший столицу своего княжества из Ростова во Владимир
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Автор: Гость
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Гость:
Наверное Андрей Боголюбский.
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