Ко­ле­со имеет 25 спиц. Най­ди­те ве­ли­чи­ну угла (в гра­ду­сах), ко­то­рый об­ра­зу­ют две со­сед­ние спицы.

Математика
Ко­ле­со имеет 25 спиц. Най­ди­те ве­ли­чи­ну угла (в гра­ду­сах), ко­то­рый об­ра­зу­ют две со­сед­ние спицы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колесо имеет градусную меру 360 градусов.  Всего 25 спиц, значит что бы найти угол образованный двумя соседними спицами надо 360:25=14,4 градуса.  Ответ: 14,4 градуса.
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