Колесо имеет 25 спиц. Найдите величину угла (в градусах), который образуют две соседние спицы.
Математика
Колесо имеет 25 спиц. Найдите величину угла (в градусах), который образуют две соседние спицы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колесо имеет градусную меру 360 градусов. Всего 25 спиц, значит что бы найти угол образованный двумя соседними спицами надо 360:25=14,4 градуса. Ответ: 14,4 градуса.
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